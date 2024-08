PSG, Luis Enrique: “Niente centravanti sul mercato? Alcuni giocatori avevano un prezzo senza senso”

“Abbiamo fatto un ottimo mercato. Siamo diventati più forti, con un giocatore per reparto. Sono più che soddisfatto. Sapevamo che sarebbe stata una finestra di mercato difficile ma vale per tutti”. Con queste parole il tecnico del PSG, Luis Enrique commenta la sessione estiva di mercato che si è chiusa ieri sera. Non è arrivato un centravanti, ma “il mercato è quello che è. Volevamo ingaggiare certi giocatori, ma il loro prezzo non aveva senso. Ho portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Ora si tratta di sviluppare il loro potenziale. Ci sono poi giocatori che potrebbero ricoprire posizioni diverse rispetto alla scorsa stagione: Ramos, Kolo Muani, Marco Asensio, Barcola o Dembélé possono anche giocare da 9. Ho molte opzioni e sono felice”. Il tecnico asturiano assicura di essere stato coinvolto perché “sarebbe ridicolo per un club reclutare giocatori senza tener conto dell’opinione del suo allenatore. Non abbiamo preso un giocatore senza la mia opinione”.

L’altro tema caldo è il sorteggio di Champions League: “Statisticamente siamo stati i meno fortunati, ma non posso giudicare questo nuovo format perché non lo conosco. Il calendario per ogni squadra è diverso, non so quanti punti avremo bisogno. Ad ogni modo i campionati nazionali continueranno a rimanere importanti”. Il discorso si sposta poi sul suo futuro visto che ha il contratto in scadenza. “Mi trovo in un progetto fatto su misura per me, al quale mi sono adattato molto bene, non c’è dubbio che vorrei continuare. Ma è chiaro che non dipende solo da me, il futuro dirà quale sarà il prossimo passo. L’importante è vivere nel presente. Campos resterà ancora un anno? Ho iniziato questo progetto con lui. Il lavoro che abbiamo fatto ha soddisfatto entrambi. Certo che mi piacerebbe continuare con Campos per ancora molti anni, ma il giorno in cui Campos o il sottoscritto non saremo più qui, ci sarà qualcun altro”, ha concluso.