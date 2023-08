Psg: Luis Enrique lascia Mbappè, Verratti e Neymar fuori dalla lista dei convocati

Luis Enrique lo aveva annunciato in conferenza stampa: “dalle mie scelte capirete come la penso”, riferendosi alle questioni relative a Mbappé, Verratti e Neymar. I tre sono sul mercato e a poche settimane dal termine della sessione la situazione pare ancora ben lontana dal risolversi per tutti i protagonisti. Ecco, il tecnico spagnolo il segnale lo ha inviato: per la gara d’esordio in Ligue 1 contro il Lorient, in programma questa sera, i tre citati non sono convocati. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.