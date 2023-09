PSG, Luis Enrique dopo l’infortunio di Mbappè: “Kylian sarà disponibile domani con il Clermont”

Luis Enrique, allenatore del Paris Saint Germain, fa un piccolo resoconto sulla squadra in vista dell’appuntamento di domani alle 17 con il Clermont. Si parla soprattutto dell’apprensione verso l’infortunio di Kylian Mbappè.

L’allenatore spagnolo parla delle condizioni dell’attaccante francese, uscito al 32esimo minuto del classique contro il Marsiglia per un problema alla caviglia: “Oggi si è allenato con il gruppo. Non ha avvertito alcun disagio, è disponibile per domani –sabato a Clermont- dopo aver ricevuto cure tutta la settimana“. Enrique poi si sofferma sulle aspettative verso il prossimo match: “Partita tutt’altro che comoda, il Clermont è la 3a squadra del campionato con il miglior possesso palla, la 4a squadra che concede meno tiri. E’ una partita molto difficile, soprattutto dopo una gara (contro l’OM) che aveva suscitato tante aspettative e prima di quella in Champions League (mercoledì con il Newcastle) . Non prestare attenzione domani sarebbe un grosso errore, che spero non commetteremo. Sarà molto difficile, ne sono sicuro, il mio compito è dimostrare al gruppo che sarà dura“.

Luis Enrique chiude parlando di Achraf Hakimi: “Il calciatore è arrivato da solo a questo livello. Come allenatore cerchi di gestire ogni giocatore individualmente. La nostra idea offensiva si adatta bene ad Achraf e cerchiamo di aiutarlo a migliorare, ha molto margine di miglioramento. Ciò che vogliamo si adatta bene alle sue qualità“.