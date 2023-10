Psg, Luis Enrique: “Contro lo Strasburgo sarà molto più difficile rispetto al Milan”

L’allenatore del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, alla vigilia della partita di Ligue 1 2023/2024 contro lo Strasburgo, ha parlato in conferenza stampa: “I nostri risultati non sono stati fin qui all’altezza di quello che ci aspettavamo. Ma sono molto soddisfatto di ciò che vedo, e ci metto dentro anche la partita che abbiamo perso a Newcastle. La squadra continua a fare passi avanti, non so ancora dove siamo ma sono molto ottimista”.

Lo spagnolo pensa al campionato, ma con un occhio alla sfida di Champions League contro il Milan: “Quando fai parte di una grande squadra, devi giocare al meglio anche quando la motivazione non è al top. Non è una cosa facile, soprattutto dopo le soste in cui la prima partita è una partita di campionato e quella successiva giochi in Champions League. Le motivazioni saranno alte contro il Milan ma pensare che la partita contro lo Strasburgo sarà facile sarebbe un errore. È una partita molto più difficile di quella contro il Milan. Per il Milan, dovrò calmare i giocatori. Mentre domani dovrò motivarli, caricarli. Ecco perché questa partita contro il Strasburgo comporta molti più problemi, contro un avversario pieno di giovani, super-motivato, allenato da un ottimo tecnico”.