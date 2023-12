Psg, l’Equipe: Mbappé potrebbe firmare un pluriennale, obiettivo Champions League

Il futuro di Kylian Mbappé potrebbe essere a Parigi. Il francese, vicinissimo al Real Madrid la scorsa estate e praticamente promesso ai Blancos per la prossima stagione, secondo quanto riporta l’Equipe, avrebbe preso in considerazione l’idea di firmare un pluriennale con il club parigino. L’obiettivo di società e giocatore è di sfatare il tabù Champions League. Molto passerà anche dai risultati di questa edizione, con il Psg che è secondo nel girone e deve pareggiare con il Dortmund per passare o vincere con i tedeschi per chiudere al primo posto.