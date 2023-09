Psg, l’addio di Verratti: “Un grazie dal profondo del mio cuore”

Caloroso il saluto di Marco Verratti al Parco dei Principi, nel pre-match della sfida tra il Paris Saint Germain e l’OGC Nice. Il centrocampista azzurro lascerà Parigi dopo undici stagioni con la maglia della capitale francese, per approdare in Arabia Saudita. Verratti è stato accolto con grande festa, e dopo essergli stato consegnato un premio raffigurante un ‘6’ d’oro, ha iniziato il suo giro di campo insieme a moglie e figli. Sotto la curva ad attenderlo una postazione con tutte le sua maglie incorniciate, e i diversi trofei vinti in questi anni. “Voglio ringraziare tutti per questi undici anni, è un grazie che arriva davvero dal profondo del mio cuore”, dichiara commosso.