Cristophe Galtier ha analizzato la brutta sconfitta contro il Lorient in campionato per 3-1: “Dovremo certamente analizzare i motivi di questo passo falso. Non dobbiamo buttare il vantaggio sugli inseguitori Dobbiamo vincere lo scudetto il più infretta possibile. Abbiamo un titolo da inseguire, e non continuare a parlare del futuro di questo o di quel giocatore”.