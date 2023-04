Sacramento Kings-Golden State Warriors stasera in tv: canale, orario e diretta streaming gara-7 playoff NBA 2022/2023

Le indicazioni per seguire in tv la sfida tra Sacramento Kings e Golden State Warriors, gara-7 della serie playoff NBA 2022/2023. Tutto pronto per il match più atteso del confronto, costantemente caratterizzato dall’equilibrio e giunto a gara-7 dopo tre vittorie a testa. Sacramento potrà beneficiare del fattore campo e partirà leggermente favorito secondo i bookmakers, ma guai a sottovalutare i campioni in carica, che possono vantare stelle del calibro di Curry e Thompson. La palla a due è prevista stasera, domenica 30 aprile, alle 21:30 italiane. Diretta su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW ed NBA League Pass.