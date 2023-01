Psg, Galtier: “Deluso dalla prestazione, non abbiamo creato nulla”

Christophe Galtier ha parlato a Prime Video, dopo la sconfitta contro il Rennes. “Sono deluso dalla nostra prestazione, abbiamo concesso tante situazioni e soprattutto non abbiamo creato nulla. Abbiamo avuto pochissime situazioni favorevoli, tranne alla fine quando abbiamo spinto in modo disordinato”. Il tecnico del Psg ha poi continuato: “Ci siamo concentrati sul possesso palla e abbiamo avuto molti giocatori che sono caduti tra le linee avversarie. Avremmo dovuto avere molti più giocatori in contatto con la linea difensiva del Rennes. C’è stata una totale assenza di giocatori in area”.

Poi ha concluso sui dettagli mancanti: “In possesso palla abbiamo proposto poco, non siamo mai andati verticali. Dobbiamo trovare questo equilibrio, lo avevamo trovato a un certo momento. Abbiamo un’assenza di verticalità nel nostro gioco, dobbiamo stare più in movimento”.