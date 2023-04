Psg, dalla Francia: spogliatoio contro Galtier per il trattamento di favore a Messi e Neymar

Christophe Galtier rischia la panchina: come riporta RMC Sport l’allenatore sembrerebbe vicino all’addio. Come spiegato il tecnico non è supportato da diversi componenti della formazione parigina poiché gli viene imputato di aver protetto troppo alcune “stelle” in sfavore degli altri: in particolare Messi o Neymar. Il duo sudamericano sarebbe stato oggetto di eccessiva protezione da parte di Galtier.