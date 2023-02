Atp Dubai 2023, tutto facile per Rublev e Davidovich Fokina. Zverev rimonta Lehecka

Dopo la prima sfida mattutina vinta da Lorenzo Sonego contro lo svizzero Huesler, il programma del primo turno del torneo Atp di Dubai 2023 ha visto l’affermazione in due set dell’australiano Thanasi Kokkinakis nei confronti del francese Quentin Halys mediante il punteggio di 6-4 7-6(9). Subito eliminato anche l’altro transalpino Constant Lestienne, che è stato sconfitto in tre parziali dall’olandese Tallon Griekspoor, bravo a contenere il ritorno del rivale e a chiudere sul 6-4 3-6 6-2. Tutto estremamente facile per lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che si è sbarazzato in due rapidi set del tunisino Malek Jaziri con lo score di 6-2 6-0, mentre il russo Pavel Kotov ha battuto l’australiano Alexei Popyrin in tre set 6-3 5-7 7-6(3).

Nessun problema per Andrey Rublev, che ha avuto la meglio sul serbo Filip Krajinovic per 7-5 6-2: dopo un primo parziale abbastanza combattuto il numero 6 del ranking Atp ha dominato l’avversario portando a casa una facile vittoria. Nell’ultimo match di giornata il tedesco Alexander Zverev, dopo un avvio un po’ complicato, si è imposto in rimonta in tre set sul ceco Jiri Lehecka mediante il punteggio di 4-6 6-3 6-4.