Psg-Borussia Dortmund oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Il Psg se la vedrà contro il Borussia Dortmund nella sfida valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Promette spettacolo il match del Parco dei Principi, dove i campioni di Francia ospitano i ragazzi di Terzic in quello che si prospetta un incontro già importantissimo in chiave qualificazione. Entrambe le squadre vorranno partire bene ed andranno dunque a caccia dei tre punti. Parigini favoriti secondo i bookmakers in un match che interessa anche il Milan, inserito proprio in questo girone. La sfida è in programma oggi, martedì 19 settembre alle 21:00. Diretta tv su Sky Sport Arena e all’interno di diretta gol su Sky Sport 257, oltre che in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.