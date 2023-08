Psg, si attende l’offerta giusta per Verratti: non bastano i 45 milioni dell’Al-Hilal

Il Paris Saint-Germain prosegue nella sua opera di ricostruzione della squadra, mettendo fuori dal progetto tutti i calciatori che non hanno le giuste motivazioni per rimanere a giocare alla corte di Luis Enrique. Oltre ai vari Mbappé e Neymar, anche il futuro di Marco Verratti resta avvolto dal mistero. L’ex centrocampista del Pescara è finito ai margini della squadra e potrebbe partire ma, stando a quanto riportato da RMC Sport, i transalpini non hanno ancora ricevuto l’offerta giusta per cedere il giocatore. L’Al-Hilal ha offerto 46 milioni di euro, ma il Paris Saint-Germain gioca a rialzo e chiede di più.