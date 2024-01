Psg, allarme Skriniar. RMC Sport: “Rischio stagione finita”

Si teme il peggio in casa Paris Saint Germain per le condizioni di Milan Skriniar, ex difensore centrale dell’Inter approdato in Ligue 1 la scorsa estate. Lo slovacco è uscito al 71′ dalla partita del Trofeo dei Campioni contro il Tolosa (vinta 2-0), visibilmente dolorante alla caviglia sinistra. Questo infortunio non è di poco conto. Anzi, secondo RMC Sport Skriniar potrebbe addirittura essere operato e chiudere anzitempo la sua stagione. “Non so nulla dell’infortunio di Skriniar, ma non è lieve”, si era limitato a dire mercoledì sera il suo allenatore Luis Enrique in conferenza stampa. “Sarà sicuramente fuori dalle prossime partite”. Chance in arrivo per Lucas Beraldo, arrivato a gennaio dal San Paolo, ma il Psg potrebbe decidere di tornare ad investire nella sessione di riparazione.