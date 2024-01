United Cup 2024: Francia batte Norvegia e avanza in semifinale, decisivo il doppio misto

Nei quarti di finale della United Cup 2024 la Francia supera 2-1 la Norvegia e strappa il pass per la semifinale. Decisivo il doppio misto, che ha visto il successo della coppia transalpina formata da Caroline Garcia e Edouard Roger-Vasselin contro il duo norvegese Ulrikke Eikeri/Casper Ruud con il punteggio di 7-5 6-4. In precedenza aveva aperto le danze Garcia, che ha dovuto sudare per oltre due ore e mezza per avere la meglio di Malene Helgo al tie break del terzo set per 6-2 6-7(6) 7-6(5). Il punto del pareggio per la Norvegia è arrivato grazie a Ruud, che ha vinto in scioltezza contro Adrian Mannarino per 6-1 6-4. La selezione francese affronterà ora in semifinale la corazzata polacca, che ieri ha passeggiato contro la Cina per 3-0 grazie ai suoi alfieri Swiatek e Hurkacz.