Inter-Verona, Baroni: “A San Siro cercheremo la prestazione, è quel che ci serve”

“Mercato? Quello che vorrei si capisse è che l’allenatore non è un’entità separata dalla società, ma che stiamo lavorando tutti insieme per trovare le soluzioni migliori”. Lo ha detto il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni a proposito della sessione di gennaio, alla vigilia del match contro l’Inter a San Siro. “Quando alcuni giocatori ricevono offerte da squadre o società che hanno obiettivi diversi è difficile trattenerli – spiega in conferenza stampa -. Hien, ad esempio, non ha avuto in questa stagione finora il rendimento dell’anno scorso. Ci sono condizionamenti indiretti o diretti che i giocatori subiscono. È chiaro però che chi rimane deve restare al 150%, questo è certo, altrimenti giocheranno i giovani. Noi non molliamo di un millimetro. Per salvarci abbiamo bisogno di gente accesa, forte e concentrata al 100%. Questo fattore non può mai mancare”. Attesi degli acquisti: “Faremo sicuramente qualcosa. Qui c’è gente che vuole salvarsi e vuole lavorare. Ci sono delle difficoltà che conosciamo, ma ci sono anche situazioni che sono state già vissute in passato. Se teniamo il corpo di un giocatore ma non la sua testa non va bene, se un giocatore non vuole restare è giusto che vada via”.

Ora però la testa è sul campo: “Andiamo a giocare sabato una partita che sulla carta può essere impossibile, ma sono queste le partite che ci danno la misura di ciò che siamo – aggiunge Baroni -. Si gioca contro l’Inter a San Siro in Serie A, siamo in corsa, è un’opportunità. Sappiamo contro chi giochiamo, ma noi andiamo a cercare la prestazione, questo ci serve. Attraverso la gente che non molla e dà il 100% possiamo arrivare e dobbiamo arrivare, solo lì possiamo trovare le risposte, non da altre parti. Ogni giorno parlo di questo. A volte ci si dimentica delle opportunità che abbiamo. Io tramuto sempre le difficoltà in opportunità, perché dobbiamo saltarci sopra. La mia attenzione è questa. Non dobbiamo farci distrarre da qualcosa che non possiamo controllare. Il lavoro ci può far ottenere i nostri obiettivi, il resto non ci serve”.