Psg, Al Khelaifi attende la decisione di Mbappè: ancora nessun messaggio al presidente

Il futuro di Kylian Mbappè sembra ormai indirizzato verso il Real Madrid. Il contratto in scadenza a fine stagione non è stato rinnovato e l’impressione, soprattutto dei media spagnoli, è che stavolta sullo sfondo ci sia un sì a Florentino Perez. Al momento, però, come sottolinea AS, non ci sarebbe stata alcuna comunicazione del giocatore. La scorsa estate, secondo il quotidiano, Mbappè avrebbe promesso al presidente Nasser Al Khelaifi che sarebbe stato la prima persona a essere informato della sua decisione e fin qui il numero 1 dei parigini non avrebbe ricevuto alcun messaggio. Allo stesso tempo Mbappè avrebbe promesso, in caso di addio a parametro zero, di rinunciare agli 80 milioni di euro a cui avrebbe diritto come “premio di fedeltà” che gli era stato garantito per la stagione 2023-24 al momento del rinnovo. Settimane decisive per il futuro del fuoriclasse francese.