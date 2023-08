Premier League, ufficiale: Gvardiol al Manchester City, Sanchez al Chelsea

Mattinata di ufficialità in Premier League, dove sia Chelsea che Manchester City hanno annunciato un nuovo acquisto. I Blues hanno prelevato dal Brighton il portiere Roberto Sanchez, che ha firmato un contratto di 7 anni e farà il secondo del connazionale Kepa. Non sono state rese note le cifre, ma la stampa britannica parla di circa 29 milioni di euro. Ha speso molto di più il club di Guardiola, che per la cifra record di 90 milioni di euro ha strappato Josko Gvardiol al Lipsia. Rinforzo difensivo di livello dunque per i Citizens, che si assicurano le prestazioni del classe 2002 cresciuto nelle giovanili della Dinamo Zagabria.