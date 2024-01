Premier League, parla l’ad: “C’è la data per il processo del Manchester City, indaghiamo sul Chelsea”

L’amministratore delegato della Premier League Richard Masters ha confermato la programmazione di un’udienza per discutere delle presunte 115 violazioni del fair play finanziario da parte del Manchester City. Masters non ha svelato la data esatta, ma il processo sarebbe in programma per l’autunno del 2024. Per la sentenza si dovrà aspettare la fine della stagione 2024/2025. “E’ fissata una data per il processo, non posso dirvi quando precisamente. Non darò altri dettagli sul Manchester City. Per quanto riguarda il Chelsea – continua Masters – la Premier League sta ancora indagando sulla gestione precedente della proprietà”.