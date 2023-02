Termina 2-2 il match tra Manchester United e Leeds, partita valida per la 22esima Premier League 2022/23. La partita, disputata ad Old Trafford, è stata sbloccata dalle reti di Gnonto e l’autogol di Varane per gli ospiti, andati avanti sullo 0-2. Prima Rashford e poi Sancho però hanno fissato il risultato sul 2-2.