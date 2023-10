Premier League, minuto di silenzio e lutto al braccio per vittime del conflitto tra Israele e Palestina

La Premier League ha annunciato un minuto di silenzio e il tutto al braccio in occasione della giornata di campionato in programma dal 21 al 23 ottobre. Il massimo campionato inglese vuole così commemorare tutte le vittime del conflitto tra Israele e Palestina, come spiegato anche in una nota ufficiale pubblicata sui social. “La Premier League è scioccata e rattristata dall’escalation della crisi in Israele e Gaza e condanna fermamente gli orribili e brutali atti di violenza contro civili innocenti – si legge – La Lega farà anche una donazione alla Croce Rossa britannica per sostenere gli sforzi di aiuto a chi ne ha urgente bisogno”.