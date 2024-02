Premier League, il Liverpool batte il Burnley 3-1. Il Tottenham supera il Brighton nel recupero

Il Liverpool batte 3-1 il Burnley e si riprende temporaneamente la vetta della classifica di Premier League. Dopo la vittoria del Manchester City (che ha una partita da recuperare) sull’Everton, i reds si affidano ai gol di Jota, Diaz e Nunez, in risposta alla rete del momentaneo pareggio di O’Shea, per riportarsi al primo posto. Sono quarantasette i punti del Tottenham, che batte 2-1 il Brighton di De Zerbi. Al 16′ Gross apre le marcature, ma al 61′ è Sarr a fissare il punteggio sull’1-1. E nel finale è Johnson a realizzare la rete della vittoria. De Zerbi resta a 38 punti e frena nella corsa europea.

Torna a vincere lo Sheffield, che batte 3-1 il Luton e aggancia il Burnley al penultimo posto a 13 punti. Chi si allontana dalla zona calda sono Brentford e Fulham. Le Bees battono 2-0 il Wolves con le reti di Norgaard e Toney, mentre i Cottagers superano 3-1 il Bournemouth. Dopo cinque minuti De Cordova Reid sblocca il risultato. Al resto pensa Muniz, autore della doppietta che chiude i giochi.

Vittoria in trasferta per il Newcastle, che piega il Nottingham Forest per 3-2. Gli ospiti si portano in vantaggio al 10′ con Guimaraes, con i padroni di casa che pareggiano al 26′ con Elanga. Schar riporta il Newcastle avanti sul finale di primo tempo, segnando al 43′, ma si va a riposo in parità grazie alla rete del 2-2 segnato da Hudson-Hudoi al sesto minuto di recupero. Infine, nel secondo tempo, Guimaraes trova la doppietta e segna al 66′.