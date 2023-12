Premier League, il Chelsea sprofonda: i Wolves vincono 2-1 e agganciano i Blues al 10° posto

Crisi senza fine per il Chelsea che perde anche al Molineux Stadium. Il Wolverhampton vince 2-1 e aggancia i Blues di Pochettino a quota 22 punti in classifica, allontanandosi dalla zona calda della Premier. Una sconfitta pesante, l’ottava in stagione per Thiago Silva e compagni che mancano ancora una volta l’appuntamento con la continuità di risultati dopo il 2-0 allo Sheffield. La partita della diciottesima giornata di campionato si apre con un’occasione da gol a testa nel primo tempo. Al 34′ Sterling spreca una ripartenza di tre giocatori: l’ex City può passare la palla ai compagni ma sceglie di calciare e Josè Sa lo mura. Padroni di casa pericolosi al 45′: Hee-Chan Hwang si presenta a tu per tu con Petrovic ma legge male il rimbalzo e calcia alto. Al 50′ è un calcio d’angolo a punire il Chelsea. Sarabia crossa dalla destra, Lemina non salta ma di testa riesce a deviare in rete. Anche l’infermeria non aiuta il Chelsea, che poco dopo perde Ugochukwu (sostituito da Nkunku) per infortunio.

Allo scoccare dell’ora di gioco, Pochettino si affida anche alla classe di Mudryk, ma l’ucraino fatica ad entrare in partita. Nel finale comunque il Chelsea occupa con sempre più continuità la metà campo offensiva, con i Wolves che arretrano il baricentro e cerca di arginare l’avanzata dei blues. Al 90′ un bel cross di Madueke inganna Josè Sa che in uscita non trattiene il pallone, ma nessun calciatore del Chelsea è pronto sulla ribattuta. L’arbitro concede undici minuti di recupero. Al 93′ Doherty sfrutta un disimpegno errato di Badiashile e realizza il 2-0. I Wolves però si rilassano e al 96′ subiscono gol: Sterling dalla destra crossa al centro, Nkunku è isolato in area e di testa deposita in rete. La prima rete del francese è l’unica buona notizia per il Chelsea, ma arriva quando ormai le speranze di rimonta sono minime. Wolves e Chelsea passano il Natale con gli stessi punti in classifica.