Premier League, fissata data udienza per il caso Manchester City sul FFP

Dopo i procedimenti ufficializzati ai danni di Everton e Nottingham Forest, anche la risoluzione del caso legale riguardante il Manchester City con la Premier League potrebbe essere non così lontana. L’amministratore delegato della massima disivione inglese ha dichiarato martedì che è stata fissata una data per l’udienza del procedimento in un tribunale sportivo. Ricordiamo come la Premier League ha accusato il City di circa 80 presunte violazioni delle sue regole finanziarie e altre 30 relative alla presunta mancata collaborazione alle indagini. Se giudicato colpevole, le sanzioni per il City potrebbero includere la detrazione di punti o addirittura l’espulsione dal campionato.

“Il volume e il carattere delle accuse presentate al Manchester City, di cui ovviamente non posso parlare, vengono ascoltate in un ambiente completamente diverso”, ha detto Masters rispondendo alle domande dei giornalisti sul perché i tempi si siano allungati così tanto rispetto a quanto avvenuto rispetto ad altre squadre. “C’è una data fissata per il procedimento. Sfortunatamente non posso dirvi quando sarà, ma si sta procedendo”, ha aggiunto. Secondo il quotidiano britannico The Daily Mail l’udienza si dovrebbe tenere nel tardo autunno di quest’anno.