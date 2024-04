Premier League, Arteta travolge De Zerbi: l’Arsenal vince 3-0 a Brighton e vola per una notte in testa

L’Arsenal batte il Brighton 3-0 nella trentaduesima giornata di Premier League e si regala una notte in testa alla classifica di Premier League. All’Amex Stadium i Gunners passano in vantaggio al 33′ con un rigore di Bukayo Saka, che sale a quota 14 gol in campionato. L’attaccante della nazionale dà il via alla netta vittoria contro gli uomini di De Zerbi: al 62′ Havertz firma la rete del 2-0, mentre è Trossard all’86’ a realizzare il gol che chiude definitivamente i giochi. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Arteta che sale al primo posto a 71 punti in classifica (aspettando il match del Liverpool contro il Manchester United ad Old Trafford) e si avvicina nel migliore dei modi all’impegno di Champions League nell’andata dei quarti di finale contro il Bayern Monaco. Terza partita senza vincere invece per De Zerbi, che rimane a 43 punti in decima posizione.