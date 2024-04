Premier League, anche l’Arsenal cade: colpo grosso dell’Aston Villa all’Emirates

Colpo grosso dell’Aston Villa in chiave Champions League. La squadra dell’ex Unai Emery batte l’Arsenal 2-0 all’Emirates Stadium nella trentatreesima giornata di Premier League e si porta a 63 punti in quarta posizione. I Gunners perdono non solo l’occasione di salire in vetta e di portarsi a +3 dal Liverpool, sconfitto oggi dal Crystal Palace ad Anfield Road, ma anche l’opportunità di avvicinarsi nel migliore dei modi al ritorno dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco. All’Emirates Stadium la squadra di Mikel Arteta resta a 71 punti, come i reds di Klopp. In campo lo 0-0 resiste per 84 minuti. Poi è Bailey all’84’ a sbloccare il risultato, ed è Watkins tre minuti dopo a siglare il raddoppio che chiude i giochi. Nel prossimo turno di campionato, dopo gli impegni europei rispettivamente contro Bayern e Lille, Arsenal e Aston Villa dovranno vedersela rispettivamente contro Wolves e Bournemouth.