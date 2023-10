Premier League 2023/2024, tutto facile per il Liverpool. Il Fulham ferma il Brighton

Il Liverpool stende il Nottingham Forest nel match valevole per la decima giornata di Premier League 2023/2024 con il netto punteggio di 3-0, grazie alle reti realizzate da Diogo Jota, Darwin Nunez e Mohamed Salah. In virtù di questo risultato i Reds salgono al terzo posto in classifica con 23 punti, mentre i biancorossi restano sedicesimi a quota 10. Successo tra le mura amiche anche per l’Aston Villa, che si sbarazza 3-1 del Luton Town con i gol di McGinn e Diaby e l’autogol di Lockyer, portandosi così al quarto posto con 22 punti. Il Brighton di Roberto De Zerbi non va oltre un pareggio per 1-1 contro il Fulham: all’iniziale vantaggio firmato da Ferguson risponde la marcatura di Palhinha nella ripresa.