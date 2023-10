Premier League 2023/2024, Salah trascina il Liverpool: 2-0 all’Everton in 10

Il Liverpool batte in superiorità numerica l’Everton 2-0 ad Anfield Road grazie ad una doppietta di Salah nel match della nona giornata di Premier League 2023/2024. La partita degli ospiti si mette subito in salita. Al 18′ il primo giallo di Ashley Young che al 38′ rimedia un’altra ammonizione e lascia in 10 uomini i suoi. All’intervallo Dyche corre ai ripari, sostituendo Harrison e McNeil e inserendo Keane e Patterson. La doppia mossa funziona perché l’Everton, con un uomo in meno, sembra reggere all’assedio dei reds. La profondità che manca ai Toffees è invece garantita dall’ex Udinese Beto, in campo dal 61′ al posto di Calvert-Lewin. Però è un altro episodio da moviola a condannare l’Everton. Al 72′ Luis Diaz sfonda in area e crossa, Keane devia la palla con un braccio larghissimo che spinge il Var a richiamare l’arbitro. Il direttore di gara corregge l’errore e concede il penalty: dagli undici metri va Salah che non sbaglia. Al 97′ l’ex Roma firma anche il 2-0 e chiude definitivamente i giochi. Dopo un punto in due partite prima della sosta, il Liverpool torna a vincere. L’Everton resta a 7 punti in classifica.