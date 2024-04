Premier League 2023/2024: poker Manchester City sull’Aston Villa, vince l’Arsenal. 0-0 per De Zerbi

Super Phil Foden nel poker del Manchester City ai danni dell’Aston Villa nel turno infrasettimanale della Premier League. Nel trentunesimo turno la squadra di Birmingham viene travolta dai cizitens, che riscattano così lo 0-0 nello scontro diretto con l’Arsenal. Tripletta del formidabile esterno inglese, uno su punizione in cui Zaniolo si apre e lascia passare la palla scatenando le ire dei suoi tifosi, altri due nella ripresa. Ad aprire le danze era stato Rodri, con l’immediato pareggio di Duran che però risulterà assolutamente ininfluente per i ragazzi di Emery, comunque sempre in piena corsa per la zona Champions nonostante una frenata nel 2024.

Se Guardiola sorride, non può che farlo anche Arteta: i sui Gunners vincono, si prendono il primo posto provvisorio della classifica e restano un gradino sopra, a 68 punti contro i 67 del City e del Liverpool, che però giocherà domani e può riportarsi in vetta. Contro il Luton, che resta in zona retrocessione, segnano Odegaard e poi l’autogol di Hashioka chiude i giochi: i londinesi continuano a sognare in questo rush finale aperto addirittura a tre squadre tutte in corsa per il titolo. Finisce 0-0, infine, tra il Brighton di De Zerbi, che continua ad attraversare un momento per nulla positivo, e il sempre insidioso Brentford.