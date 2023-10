Premier League 2023/2024, pari spettacolo tra Chelsea e Arsenal: 2-2 a Stamford Bridge

Grande spettacolo a Stamford Bridge, dove Chelsea e Arsenal hanno pareggiato 2-2 nel derby londinese valevole per la nona giornata della Premier League 2023/2024. Dopo 70 minuti a forti tinte Blues, i Gunners di Arteta hanno reagito da grande squadra, acciuffando il pari e provando anche a vincerla negli ultimi minuti. Per il Chelsea di Pochettino ovviamente resta tanto rammarico e due punti persi nella rincorsa all’alta classifica dopo l’avvio di campionato davvero difficile. L’Arsenal rimane in testa insieme al City, in attesa del Tottenham che lunedì sera potrebbe trovarsi al comando in solitaria.

La cronaca – La partita inizia subito su ritmi alti e con contrasti piuttosto decisi, con il Chelsea che prova a fare la partita facendosi vedere nei venti metri avversari pur senza creare particolari occasioni nei primi minuti. Al 12′ la pressione dei Blues viene premiata dal Var, che richiama l’arbitro per un tocco di mano di Saliba sul colpo di testa di Mudryk. Kavanagh va al monitor e assegna il rigore, che Palmer trasforma per il vantaggio dei padroni di casa. L’Arsenal prova a reagire subito e si rende pericoloso con Rice, ma al 29′ i Blues sfiorano il raddoppio ancora con Palmer che viene servito alla perfezione da Gallagher ma poi però calcia di un soffio a lato. Nel finale di primo tempo il Chelsea prova a gestire e abbassare i ritmi di gioco, riuscendo così a chiudere i primi 45′ in vantaggio.

Il secondo tempo inizia nel migliore dei modi per i Blues, che al 48′ trovano il gol del raddoppio. A segnarlo è Mudryk, che incanta con un tiro-cross forse non del tutto volontario ma sicuramente efficace con cui il talento ucraino beffa Raya. Lo stesso portiere dei Gunners rischia di combinarla grossissima al 57′, quando sbaglia completamente il rinvio regalando il pallone a Palmer che però non riesce a coordinarsi per firmare il 3-0 e la doppietta personale. Sembra tutto finito, invece nel finale l’Arsenal di Arteta si conferma squadra capace di tutto. Protagonista in negativo l’altro portiere: Sanchez al 76′ sbaglia tutto con i piedi, il pallone va a Rice che a giro è bravo a scavalcare l’estremo difensore del Chelsea riaprendo la partita. L’inerzia del match cambia completamente all’improvviso e al minuto 84 arriva il clamoroso 2-2: a segnarlo è Trossard, che a uno dei primi palloni toccati trova su assist di Saka il tocco vincente che manda in delirio i tifosi dei Gunners.