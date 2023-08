Premier League 2023/2024: Nunez trascina il Liverpool, doppietta e vittoria in dieci uomini in casa del Newcastle

Il Liverpool sbanca St.James’s Park e batte 2-1 il Newcastle in inferiorità numerica nel match valido per la terza giornata di Premier League 2023/2024. La squadra di Klopp va sotto di un gol e di un uomo tra il 25′ e il 28′ ma riesce, grazie alle parate di Alisson, ad andare all’intervallo sotto solo 1-0. Nel secondo tempo entra Nunez al 77′ e trova il gol dell’insperato 1-1 quattro minuti dopo. Nel recupero il Newcastle si sbilancia ed è sempre Nunez a regalare l’impresa ai suoi siglando il 2-1 finale al 93′. Tre punti d’oro per il Liverpool, che sale a 7 punti a pari merito con il gruppo di squadre, West Ham, Tottenham e Arsenal, all’inseguimento del City a punteggio pieno. Delusione per il Newcastle, che resta fermo a tre punti e settimana prossima sarà impegnato nella difficile trasferta di Brighton.

Partono forte i padroni di casa, che cercano e trovano il gol del vantaggio al 25′ con il giovane Gordon. Pochi minuti dopo arriva l’episodio che cambia la partita. Sempre Gordon imbuca per Isak che viene steso da Van Dijk a pochi metri dalla porta difesa da Alisson. Per il direttore di gara Brooks è rosso diretto per il centrale olandese, che lascia i suoi in dieci uomini al 28′. Klopp è costretto a cambiare e scarifica Luis Diaz per Joe Gomez. Il Newcastle preme e sfiora il 2-0 con Almiron, ma Alisson trova una parata incredibile consentendo ai suoi di andare negli spogliatoi sull’1-0. Nella seconda frazione continua a premere la squadra di Howe ma arriva la clamorosa beffa con Nunez che viene servito da Diogo Jota e pareggia i conti all’81’. Ultimi dieci minuti di assedio il Newcastle si sbilancia e subisce incredibilmente il gol del 2-1 sempre da Nunez, che in contropiede chiude i conti al 93′ regalando una vittoria preziosissima al Liverpool.