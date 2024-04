Premier League 2023/2024, il Man Utd ferma il Liverpool: solo 2-2 ad Old Trafford

Il Liverpool non va oltre il 2-2 sul campo del Manchester United e sale a quota 71 punti al pari dell’Arsenal di Mikel Arteta, che ieri ha battuto nettamente il Brighton di Roberto De Zerbi. Bruno Fernandes e Mainoo illudono Ten Hag, dopo il vantaggio momentaneo di Luis Diaz in una partita decisa nel finale da un calcio di rigore di Salah.

I ritmi ad Old Trafford sono subito elevati. Dopo due minuti Garnacho si vede annullare un gol per fuorigioco e al 3′ è Onana a salvare il risultato murando Szozoszlai con un grande intervento d’istinto. Per la rete del vantaggio del Liverpool bisogna aspettare il 23′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo e di una deviazione di Nunez, è Luis Diaz in acrobazia a correggere in rete per l’1-0 dei reds. Al 33′ altra occasione. Luis Diaz cerca Salah, che tenta un mancino a giro, ma Onana è attento e devia in corner. Nella ripresa, quando il Liverpool sembra in controllo, arriva il pareggio rocambolesco dello United. Al 50′ Quansah sbaglia un passaggio orizzontale a centrocampo, la palla è preda di Bruno Fernandes che da centrocampo lascia partire un tiro imparabile per Kelleher, uscito dall’area per offrire una linea di passaggio al compagno di squadra.

L’episodio cambia il copione della gara. E al 68′ lo United trova il gol del sorpasso. Mainoo riceve palla in area da Wan Bissaka, ha lo spazio per girarsi e lascia partire il destro a giro che non lascia scampo al portiere dei reds. Klopp si fa sentire e scuote la squadra, che all’83’ trova il pareggio con un calcio di rigore realizzato da Mohamed Salah. Il Liverpool sale quindi a 71 punti, al pari dell’Arsenal, che però è avanti negli scontri diretti, anche se in Premier League i primi criteri in caso di parità di punti sono la differenza reti e il numero di gol segnati.