Premier League 2023/2024, Liverpool ko nel derby con l’Everton. Vince lo United

La serata di Premier League ha visto andare in scena quattro match validi per la 29° giornata. A rubare la scena è senza dubbio la sconfitta del Liverpool, che cade nel derby del Merseyside per mano dell’Everton. A Goodison Park i Toffees vincono 2-0 e conquistano tre punti pesantissimi sotto più profili: non solo infatti fanno un passo in avanti forse decisivo verso la salvezza, ma soprattutto compromettono la rincorsa al titolo degli acerrimi rivali. I Reds di Klopp restano fermi a 74 punti, tre in meno dell’Arsenal e con il Manchester City che vincendo le due partite giocate in meno può volare a 79. A decidere i derby i gol di Branthwaite al 27′ del primo tempo e di Calvert-Lewin in avvio di ripresa.

Molto più movimentata la sfida di Old Trafford, con il Manchester United che vince e continua a rincorrere l’Europa grazie al 4-2 ai danni del malcapitato Sheffield United ormai destinato alla retrocessione. Gli ospiti lottano con onore e passano due volte in vantaggio al “Teatro dei Sogni”, ma i Red Devils non ci stanno e ribaltano tutto con la doppietta di Bruno Fernandes e la rete di Hojlund. Lo United resta quindi sesto da solo, torna alla vittoria dopo quattro turni senza successi e ottiene tre punti di margine sul Newcastle.

I bianconeri infatti vengono sconfitti 2-0 dal Crystal Palace, che si impone grazie alla doppietta di Mateta nel secondo tempo. Terza vittoria consecutiva per il Palace, che con questo successo certifica la salvezza. Il Newcastle invece si ferma e come detto complica la sua rincorsa a un posto in Europa League quando deve ancora giocare cinque partite in questo finale di campionato. Infine a metà classifica arriva la vittoria del Bournemouth per 1-0 sul campo del Wolverhampton: il gol di Semenyo al 27′ decide la sfida che nel finale ha visto gli ospiti anche in 10 uomini per il rosso a Kerkez al 79′. I Wolves attaccano fino all’ultimo secondo e si vedono annullare un gol per fuorigioco al 99′, non riuscendo a evitare l’ennesima sconfitta delle ultime settimane.