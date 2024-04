Premier League 2023/2024, Liverpool in crisi: il Crystal Palace imita l’Atalanta ed espugna Anfield

Il Liverpool è in crisi e rischia in una settimana di uscire di scena sia dalla corsa per il titolo in Premier League sia dall’Europa League. Dopo la sconfitta per 3-0 ad Anfield Road contro l’Atalanta nei quarti di finale del torneo continentale, la squadra di Jurgen Klopp subisce un altro ko casalingo, questa volta per mano del Crystal Palace per 1-0, nella trentatreesima giornata di Premier League. Al 14′ c’è l’episodio della svolta. Mitchell si sovrappone sulla corsia sinistra e scarica al centro dell’area per Eze che apre il piattone e batte Alisson. La squadra di Klopp controlla il gioco con quasi il 65% del possesso palla e al 26′ sfiora l’1-1 con Endo che colpisce la traversa con un tiro da posizione favorevole. All’intervallo Klopp spende subito due cambi: fuori lo stesso Endo e Bradley, dentro Szoboszlai e Alexander Arnold. Il Liverpool però non riesce a trovare il pareggio e resta a 71 punti in classifica, come l’Arsenal, che però ha una partita da giocare (contro l’Aston Villa), a due lunghezze dal Manchester City. A rendere più pesante la sconfitta, sono anche i numeri del Crystal Palace, che non vinceva da cinque turni di campionato e che ora sale a quota 33 punti in classifica. Nell’altra gara, il Fulham ha battuto in trasferta l’altra rappresentante ‘europea’ della Premier, il West Ham, con il risultato di 2-0. Una doppietta di Pereira (9′ e 72′) regala tre punti agli ospiti contro la formazione di Moyes, reduce dalla sconfitta con lo stesso risultato in Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Liverpool-Crystal Palace 0-1 (14′ Eze)

West Ham-Fulham 0-2 (9′ e 72′ Pereira)