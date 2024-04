Premier League 2023/2024: il Manchester City rimonta e poi dilaga, 2-4 al Crystal Palace

Squillo del Manchester City nell’anticipo della trentaduesima giornata di Premier League 2023/2024. Nonostante una difesa molto allegra, per usare un eufemismo, la squadra di Pep Guardiola riesce ad avere la meglio a Selhurst Park, in casa del Crystal Palace, passando col punteggio di 2-4. Una vittoria che vale il primo posto momentaneo della classifica a pari punti col Liverpool e a +2 sull’Arsenal, in attesa che le due contendenti che stanno provando a evitare che i cizitens diventino la prima squadra della storia del calcio inglese a imporsi per quattro volte di fila giochino la loro partita nelle prossime ore. Per i londinesi, invece, ennesimo ko di una stagione travagliata: la salvezza non pare a rischio, ma va ancora conquistata nelle ultime sei giornate.

Nel primo tempo parte malissimo la squadra che detiene il titolo e subisce il gol di Mateta, che si invola verso la porta e va a segno col tiro in diagonale che bacia il palo e si insacca. La reazione ospite è però rabbiosa e come spesso capita è il solito eccezionale De Bruyne che prende la mira dopo esserci accentrato e calcia meravigliosamente a giro. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità, nella ripresa dilagano i cizitens: segna il giovane Leewis, poi torna al gol Erling Haaland, a secco nelle ultime cinque, infine c’è spazio per la doppietta personale di De Bruyne, e il belga è ovviamente il migliore in campo. A pochi minuti dalla fine la rete di Edouard che rende meno amaro il passivo ai londinesi.