Premier League 2023/2024, il Manchester City ricomincia dal solito Haaland: 3-0 al Burnley

Tre gol, tre punti e un grande Haaland. Il Manchester City ricomincia da dove aveva finito e vince la partita inaugurale della Premier League 2023/2024. Lo fa con un netto 0-3 in casa del Burnley: decide una doppietta del norvegese nel primo tempo mentre nella ripresa arriva il sigillo definitivo di Rodri.

Guardiola sceglie Julian Alvarez insieme ad Haaland con Foden e Silva a cercare di portare più palloni possibili dentro l’area di rigore. Tempo tre minuti ed il match già si sblocca: cross dalla destra di De Bruyne (poi uscito al 24′ per un problema non meglio precisato), colpo di testa di Rodri ed arriva il centravanti norvegese a fare 0-1. Il Burnley subisce il colpo, ma in qualche modo prova a riorganizzarsi ed a cercare il gol del pareggio. Ma i ragazzi di Guardiola hanno pieno controllo della partita e del gioco: al minuto trentasei un’azione stupenda, corale, partita dal basso e arrivata sin dentro l’area di rigore con tocchi di qualità. Non ultimo un tiro a giro di sinistro di Haaland fantastico, è 0-2.

Nella ripresa il Burnley prova a cambiare qualcosa anche dal punto di vista tattico, ma non ha grandissime occasioni per riaprire una partita che sin dall’inizio è stata quasi a senso unico. Il Manchester City ha un paio di occasioni per chiudere i giochi a campo aperto, ma il gol dello 0-3 arriva su una mischia da calcio piazzato con Rodri che è il più lesto a ribadire la palla in rete. Il finale è pura accademia con Alvarez che sfiora lo 0-4. Per la prima giornata può bastare così: la giostra Manchester City riparte da dove aveva cominciato.