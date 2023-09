Bundesliga 2023/24: il Dortmund frena ancora sul pareggio, 2-2 contro l’Heidenheim

Il Borussia Dortmund frena ancora sul pareggio, termina 2-2 la sfida contro l’Heidenheim valevole per la terza giornata di Bundesliga 2023/24. La formazione di Terzic parte subito forte, ponendosi in doppio vantaggio dopo soli 15 minuti dal fischio d’inizio. E’ Brandt ad aprire le marcature con un tiro, prima infrantosi sulla traversa, e poi terminato in rete. E’ poi Can su rigore a raddoppiare. La ripresa vede poi la rimonta da parte degli ospiti. Al 61esimo è Dinkci senza esitare, a tirare una sassata dal limite. Pallone ben calciato all’angolino basso di destra e palla in rete. L’occasione del pareggio arriva poi sul finale con un penalty concesso dal direttore di gara: Kleindienst si posiziona dal dischetto e non sbaglia, riportando il match in equilibrio.