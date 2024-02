Premier League 2023/2024, Haaland lancia il Manchester City: doppietta nel 2-0 all’Everton

Il Manchester City batte 2-0 l’Everton e si riprende la vetta della classifica di Premier League, superando in un colpo solo Arsenal e Liverpool. Alle 16:00 i reds giocheranno contro il Burnley, mentre domani i Gunners se la vedranno col West Ham, ma virtualmente, a parità di gare, sono i Citizens ad occupare il primo posto del campionato. All’Etihad Stadium la squadra di Guardiola controlla il gioco e domina il possesso palla con quasi il 70%. La prima frazione di gioco si chiude però sullo 0-0. Il City calcia tanto, ma inquadra lo specchio per la prima volta al 71′, minuto del gol dell’1-0. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla destra, nasce una mischia: la palla sfila sui piedi di Erling Haaland, autore della girata col destro che piega le dita di Pickford. Woan, dopo aver perso Godfrey nel primo tempo per infortunio, si gioca le mosse Onana e Beto, al posto di Young e Calvert-Lewin. All’85’ però il City trova il 2-0. De Bruyne organizza il contropiede e lancia Haaland. Il resto è tutta farina del sacco del norvegese che stravince il duello fisico e in velocità con Branthwaite e batte Pickford. Si tratta del quarto assist consecutivo per De Bruyne in quattro gare dopo il ritorno dall’infortunio. Sedicesimo gol in campionato invece per Haaland, che punta ora il doppio confronto col Copenaghen in Champions League.