Premier League 2023/2024: Garnacho con un capolavoro, poi Rashford e Martial: 3-0 dello United all’Everton

Terza vittoria consecutiva per il Manchester United, che risale fino alla sesta posizione in Premier League. I Red Devils si impongono con un netto 3-0 a Goodison Park contro un Everton reduce dalla pesante penalizzazione di 10 punti in classifica. Tanti movimenti di protesta da parte dei tifosi dei Toffees nel pre-partita, poi ci ha pensato Garnacho con un gol clamoroso in rovesciata a far parlare il campo dopo meno di 3 minuti. I padroni di casa non riescono a reagire e nel secondo tempo crollano: al 56′ arriva il raddoppio di Rashford, mentre lo 0-3 lo firma Martial. E la situazione in classifica, dopo la penalizzazione, resta molto pesante: l’Everton è penultima a 4 punti, a -5 dal Luton in questo momento salvo.