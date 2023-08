Premier League 2023/2024, Chelsea e Liverpool sull’1-1: Disasi risponde a Diaz

La sfida d’esordio tra le due deluse della scorsa Premier League termina 1-1. Il Liverpool (quinto lo scorso anno) passa in vantaggio con Luis Diaz, ma il Chelsea (reduce dal dodicesimo posto) trova il pari con Disasi a Stamford Bridge. La prima occasione della partita è dei Reds. Al 12′ Salah da fuori area ha tutto lo specchio a disposizione e lascia partire un mancino che si stampa sulla traversa. La risposta dei blues è affidata a Jackson, ma Alisson chiude la strada dopo un cross di James. Al 18′ arriva il vantaggio del Liverpool. Salah serve un cross perfetto per Diaz che in allungo da due passi firma l’1-0. Tra il 26′ e il 29′, il Liverpool vede vicinissimo il 2-0. Prima Thiago Silva chiude sull’egiziano ex Roma, poi è il Var a cancellare il raddoppio di Salah per fuorigioco.

Il Chelsea trova la scossa e al 37′ pareggia. Disasi – non impeccabile nel gol dell’1-0 dei reds – sfrutta un assist di Chilwell e realizza in spaccata l’1-1. Poco dopo il Var interviene e annulla anche il vantaggio dell’esterno inglese 26enne. Al 71′ Alisson è protagonista: Jackson recupera palla, accelera entra in area ma viene murato dal portierone brasiliano. L’ultima, clamorosa occasione è del Liverpool: Sanchez sbaglia l’impostazione, MacAllister serve Nunez che controlla male e viene fermato dallo stesso portiere dei Blues. Che hanno la chance del gol un minuto dopo. Solito strappo di Jackson, Mudryk salta Alisson ma non ha lo spazio per calciare e il suo scarico è preda di MacAllister in anticipo su Gallagher. Per Klopp e Pochettino la Premier inizia con un punto.