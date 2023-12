Premier League 2023/2024, l’Aston Villa continua a sognare: batte l’Arsenal e si porta a -2 dalla vetta

Dopo l’incredibile vittoria contro il Manchester City, l’Aston Villa sconfigge anche l’Arsenal e resta nella parte alta della classifica. A decidere il match del Villa Park, valido per la sedicesima giornata di Premier League 2023/2024, è il gol di McGinn arrivato al settimo minuto. Ovviamente a fare la partita sono stati i Gunners, a caccia del gol del pareggio. L’Aston Villa ha però stretto i denti e si è difesa con ordine, riuscendo a rispedire al mittente le offensive della squadra ospite. I ragazzi di Arteta avevano anche trovato il gol dell’1-1 con Havertz allo scadere, ma la rete è stata annullata per un evidente tocco di mano. L’Aston Villa sale dunque a quota 35 punti, a -1 dall’Arsenal, consolidando la terza posizione. Ciò vuol dire inoltre che adesso la capolista diventa il Liverpool, salito a quota 37 punti dopo il successo in rimonta sul campo del Crystal Palace.

HIGHLIGHTS E GOL