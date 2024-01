Premier League 2023/2024: l’Arsenal torna alla vittoria e asfalta il Crystal Palace

L’Arsenal torna alla vittoria nella ventunesima giornata di Premier League 2023/2024 e lo fa in grande stile: netto 5-0 al Crystal Palace nel derby londinese e per il momento in Gunners sono secondi in classifica, a -2 dalla vetta, agganciando il Manchester City. All’Emirates Stadium non c’è partita fin dalle battute iniziali e al minuto 11 Gabriel la sblocca con una sortita offensiva delle sue. Il match è già in discesa per i padroni di casa, lo diventa ulteriormente al 37′ quando Henderson infila la propria porta con uno sfortunato autogol per il raddoppio Arsenal.

La squadra di Hodgson fatica a costruire una reazione nel secondo tempo e il tris di Trossard all’ora di gioco chiude i giochi. Nel recupero, però, si scatena Martinelli: il brasiliano segna una doppietta e così facendo arrotonda in modo sensibile il punteggio fino alla manita conclusiva. Per i Gunners dopo tre partite di fila senza vittorie e con un solo punto all’attivo i tre punti vogliono dire secondo posto provvisorio, quattordicesimo invece il Crystal Palace come sempre molto altalenante e mai in grado di allontanarsi in modo sensibile dalla zona retrocessione.