Premier League 2023/2024: al Manchester City basta Foden, Bournemouth ko e -1 dal Liverpool

Il Manchester City continua la rincorsa al titolo e batte 1-0 il Bournemouth in trasferta, nella sfida valida per la 26ª giornata di Premier League 2023/2024. Alla squadra di Guardiola basta il nono gol in campionato di Foden, al 24′, per centrare la settima vittoria nelle ultime otto, unica “macchia” l’1-1 contro il Chelsea alla scorsa. Haaland e compagni ritornano a un punto dal Liverpool, 60 punti, e salgono a 59 punti staccando nuovamente l’Arsenal, una partita in meno da giocare alle 21 con il Newcastle, di 4 lunghezze. Continua il periodo di appannamento delle Cherries che, dopo il grande finale di 2023 con sei vittorie in sette partite, in questo 2024 non hanno ancora trovato i tre punti. La squadra di Iraola ha raccolto soli tre punti tra Liverpool, West Ham, Nottingham, Fulham, Newcastle e City. Bournemouth che resta in zone tranquille di classifica, a 28 punti con 8 lunghezze di margine sul Luton 18°.