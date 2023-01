Premier League 2022/23: Kane trascina il Tottenham, Scamacca a segno nel West Ham

Continua la diciannovesima giornata di Premier League 2022/23, ricca di gol e soprese sia in zona di alta che di bassa classifica. Questa sera sono andati in scena ben quattro match, tra cui la sfida contro il Crystal Palace del Tottenham di Antonio Conte. Gli Spurs hanno dominato il match, vincendolo nettamente per 0-4. Grande protagonista Kane, autore dei primi due gol al 48′ e al 53′, poi le firme di Doherty al 68′ e Son al 72′ hanno arrotondato il risultato.

Successivamente il Southampton è stato ancora una volta sconfitto, questa volta per 0-1 dal Nottingham Forest grazie al gol di Awoniyi al 27′. 2-2 poi tra Leeds e West Ham, con gli azzurri Scamacca e Gnonto tra i protagonisti. La partita infatti è stata sbloccata da una rete di Gnonto al 27′, a cui poi ha risposto Paquetà al 45′ su calcio di rigore. Nel secondo tempo poi vantaggio del West Ham firmato Scamacca al 46′, ma Rodrigo al 70′ fissa il risultato sul 2-2. Infine pareggio tra Wolverhampton e Aston Villa, grazie ai gol di Podence al 12′ e Ings al 78′.