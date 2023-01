Premier League 2022/23: il Chelsea non la spunta sul Nottingham, termina 1-1

Il Chelsea continua a frenare, punto importante per il Nottingham: termina 1-1 la sfida valevole per la diciottesima giornata della Premier League 2022/23. La formazione di Potter si mantiene così in ottava posizione a quota 25, i Reds restano invece in zona retrocessione con soli 14. Sterling timbra per prima il tabellino dei marcatori, è il 16esimo minuto quello decisivo. L’attaccante numero 17 si ritrova sui piedi il pallone dopo vari rimpalli, e lo insacca in rete sulla destra, spiazzato Henderson. Il pareggio arriva al 63esimo: Boly batte un angolo e trova in area a Aurier, che manda la palla in fondo alla rete e firma un prezioso pareggio. Finisce 1-1 al City Ground.