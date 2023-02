Premier League 2022/2023, Wilson e Paquetà firmano l’1-1 tra Newcastle e West Ham

Non va oltre l’1-1 il Newcastle davanti ai propri tifosi nella sfida che chiude il sabato di Premier League contro il West Ham. La squadra Howe continua a rimanere imbattuta tra le mura amiche ma spreca un’altra buona occasione per ottenere i tre punti e deve accontentarsi del quarto pareggio nelle ultime cinque partite. Eppure l’inizio era stato ottimo, con un gol annullato dopo pochi secondi a Willock e il vantaggio che era comunque arrivato al 3′ per opera di Wilson. La rete del pareggio per gli ospiti la firma Lucas Paquetà al minuto 32 e dopo un secondo tempo in cui succede poco David Moyes può festeggiare il secondo risultato utile consecutivo, che porta il West Ham a quota 19 punti. 90 minuti in campo per ‘nostri’ Angelo Ogbonna ed Emerson Palmieri, mentre Gianluca Scamacca era ai box per infortunio.