Premier League 2022/2023: poker del Manchester City, travolto il Bournemouth

Il Manchester City travolge per 4-1 il Bournemouth nel match valido per la venticinquesima giornata di Premier League 2022/2023. Tutto facile per i ragazzi di Guardiola, che aprono le danze al 15′ con Alvarez. Alla mezz’ora arriva il raddoppio di Haaland, che pochi minuti prima aveva colpito una traversa, mentre al 43′ è Foden a calare il tris su un grave errore della difesa avversaria. Non contenti, i citizens trovano addirittura il poker nella ripresa con l’autogol di Mepham. Nel finale il Bournemouth sigla il gol della bandiera con Lerma ma poco importa. Il Manchester City conquista i tre punti e tiene il passo dell’Arsenal, distante due punti (e una partita in meno).

HIGHLIGHTS BOURNEMOUTH-MANCHESTER CITY 1-4