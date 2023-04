Premier League 2022/2023, l’Arsenal frena: 2-2 col West Ham

La Premier League torna in discussione. L’Arsenal non è andata oltre il 2-2 contro il West Ham e ha rimediato il secondo pareggio consecutivo, che regala al Manchester City l’opportunità di accorciare a -1 dalla vetta proprio in occasione dello scontro diretto contro i Gunners del 26 aprile. Al 7′ è Gabriel Jesus a sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di un’azione insistita, White crossa in area per Jesus che a porta sguarnita mette dentro. Al 10′ il 2-0. Martinelli vede il taglio di Odegaard e lo pesca con un traversone che l’ex Real impreziosisce con il tiro al volo vincente. Il West Ham però ci crede e al 33′ accorcia le distanze con il rigore (dubbio) conquistato da Paquetà per un contatto con Gabriel: dagli undici metri Benrahma non sbaglia. Dopo un rigore sbagliato da Saka al 52′, il West Ham prende coraggio. E al 54′ c’è il pareggio. Kehrer con un campanile pesca in area Bowen che al volo col mancino batte Ramsdale.