Premier League 2022/2023, il Tottenham torna a vincere: West Ham battuto 2-0

Il Tottenham torna alla vittoria. Dopo i ko con il Leicester in campionato e quello contro il Milan in Champions League, la squadra di Antonio Conte si è imposta 2-0 nella sfida casalinga contro il West Ham, valida per la 24esima giornata della Premier League 2022/2023. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, al 56′ Royal sblocca il match con un bel tiro vincente dal limite dell’area, e al 72′ Son raddoppia concludendo in porta con freddezza su assist di Harry Kane. Tre punti che permettono al Tottenham di salire a quota 42 in classifica al quarto posto dietro ad Arsenal, City e United, mentre il West Ham rimane in zona retrocessione con 20 punti.