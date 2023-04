Premier League 2022/2023: il Newcastle batte il Manchester United e lo aggancia al terzo posto

Pesantissima sconfitta del Manchester United nella ventinovesima giornata della Premier League 2022/2023. I ragazzi di Ten Hag sono stati battuti sul campo di una diretta concorrente come il Newcastle, con il punteggio di 2-0 targato Willock e Wilson, e sono stati agganciati dai Magpies al terzo posto, scivolando dunque al quarto, ultimo utile per qualificarsi per la Champions League del prossimo anno, con appena un punto di vantaggio sulla prima inseguitrice. Si fa dunque davvero dura per i Red Devils, che rischiano di compromettere un campionato che nella sua prima metà era invece iniziato e proseguito nel migliore dei modi.

A quota 50 punti, dunque, a nove giornate dal termine troviamo un tandem composto da Newcastle e Manchester United, fatto davvero sorprendente se si pensa alle prime settimane del campionato, un po’ meno se si ricorda la cifra spesa sul mercato dalla proprietà araba dei padroni di casa guidati da Howe. La grande chance, a questo punto, è tutta del Tottenham di Stellini, che gioca domani sera conscia del rimescolamento di carte e della chance di issarsi al terzo posto.